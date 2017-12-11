بنك ناصر: نسعى للتوافق مع تعليمات المركزي بشأن الاحتياطي الإلزامي

المال - خاص قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي الإلزامي المقدرة ب10% رغم أنه غير مطالب بها نظرا لطبيعة تأسيس البنك، إلا أنه يحتفظ بها تماشيا مع سياسة البنك المركزي. وأضاف في بيان أن البنك يدرس الاتزام بنسبة الاحتياطي الجديدة المقدرة ب14% لمواكبة سياسة الب



المال – خاص

قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي الإلزامي المقدرة ب10% رغم أنه غير مطالب بها نظرا لطبيعة تأسيس البنك، إلا أنه يحتفظ بها تماشيا مع سياسة البنك المركزي.

وأضاف في بيان أن البنك يدرس الاتزام بنسبة الاحتياطي الجديدة المقدرة ب14% لمواكبة سياسة البنك المركزي .

وحول الخضوع لرقابة البنك المركزي أكد أن البنك يسير وفق خطة لإعادة الهيكلة و إمكانية الخضوع لرقابة البنك المركزي ليتمتع بالدعم الذي يقدمه للقطاع المصرفي، بجانب تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي.