بنك ناصر: مبادرة «مستورة» تمول 23 ألف سيدة بقيمة 404 ملايين جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، في بيان له اليوم، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قدم تمويلا لـ 23 ألف مستفيدة تقريبا بإجمالي قيمة 404 ملايين جنيه من خلال مبادرة “مستورة”.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك ضمن تعاون صندوق “تحيا مصر” مع بنك ناصر، حيث يولي البنك أهمية خاصة بدعم المرأة ومساعدتها على التمكين الاقتصادي خلال مبادرة مستورة.

يذكر أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4000 جنيه، وبحد أقصى 50000 جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك بأن تمويل “مستورة” كان يستهدف الحاصلين على معاش تكافل وكرامة ثم اتسعت دائرة الفئة المستهدفة، ليشمل جميع فئات السيدات.

وتقام المبادرة تحت شعار “المرأة المصرية القادرة على العمل” وهي في الأساس مبادرة رئاسية جاءت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً.

وذلك من خلال إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر تتنوع بين الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي والمشروعات المنزلية.. حيث نجح المشروع في الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين وأبو رماد والصعيد.

وأشار عشماوي إلى انه في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة، وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم ويتم إشراك نماذج من مستفيدات “مستورة” في معارض ديارنا التي تقام علي مدار العام .

ويقوم بنك ناصر بإتاحة الخدمات غير المالية من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الامريكية “jpal ” .. بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة.