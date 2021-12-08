استثمار

بنك ناصر الاجتماعي يستبدل بطاقات المعاشات والمرتبات بكارت ميزة

لتحقيق الشمول المالى
مدحت إسماعيل 4:47 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 4:47 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى قام بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بإصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لكافة عملاء البنك سواء أصحاب المعاشات أو المرتبات والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، الشراء من كافة التجار داخل جمهورية مصر العربية، الشراء عن طريق الإنترنت، استخدام البطاقة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية السحب والتعامل من خلال شركة فوري وجهات الدفع الإلكتروني لشركات المحمول وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى.

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وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أنه تم إصدار 105 آلاف كارت لعملاء البنك لاستخدامها في عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي من خلال فروع البنك والتي وصل عددها إلى 106 فروع ومستهدف أن يتم زيادة إعدادها إلى 200 فرع بنهاية العام القادم، بالإضافة إلى 27 وحدة مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل الجامعات المصرية وجار اصدار باقي البطاقات لباقي العملاء بالتتابع.

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كما تم إصدار مليون و200 ألف كارت لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة، موضحا أن البنك يبذل مجهودات دؤوبة لتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة وقطاعتها المختلفة في ظل منظومة آمنه تحقق أهداف الدولة المرجوة في إدخال شرائح مختلفة على المنظومة المالية وتقديم وتسهيل الخدمات الحكومية المختلفة ولدعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

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وبهذه المناسبة احتفل قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك والذي يشهد حاليا تطويرا باعتباره المحرك الأساسي في العملية المصرفية وتشمل خطة التطوير مشروعات تطوير نظم المعلومات فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات أنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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