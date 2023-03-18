بنك ناصر الاجتماعي يرفع عائد الشهادات الادخارية إلى 19.25% بأجل 3 سنوات

قرر بنك ناصر الاجتماعي رفع عائد الشهادات الادخارية على شهادة رد الجميل لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25%.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن العائد الشهري من أجل الشهادات الادخارية لشهادة رد الجميل وصلت 17.75% شهريًا، وتبدأ قيمة الشهادات من 1000جنيه ومضاعفتها.

يشار إلى أنه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقًا للقواعد التي يقرها البنك.

رفع العائد على الشهادات الادخارية إلى 19% سنويًا

بنك ناصر – وزيرة التضامن الاجتماعي

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كل شرائح المجتمع تقرر رفع العائد علي الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلي 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و17.5% يصرف العائد شهريا.

وأكدت القباج أن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعى البنك دائما لأن يصبح بنك الادخار الأول في مصر، ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبة للادخار لكافة فئات المجتمع.

وقرر بنك ناصر طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلي طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

والجدير بالذكر أن البنك خصص الرقم المختصر 16868 للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.