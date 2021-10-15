بنك ناصر : أكثر من 20ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة

أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قدم أكثر من 291ألف قرض بقيمة 14مليار جنيه تقريبا للمرأة المصرية،بهدف تمكينها اقتصاديا حيث إن…

أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قدم أكثر من 291ألف قرض بقيمة 14مليار جنيه تقريبا للمرأة المصرية،بهدف تمكينها اقتصاديا حيث إن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهى الصغر تستحوذ عليها السيدات اللاتى بطبيعتهن تملن إلى الالتزام الأمر الذى يجعل التعثر ضئيلا بالقطاع، وربما يكون معدوما و يولي البنك اهتماماً كبيراً بالمرأة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لها وتنمية قدراتها و ترسيخ حقوقها في المجتمع باعتبارها وزير مالية الأسرة .

وأضاف “عشماوي” أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل و تعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة، فتمكين المرأة الريفية جزءًا لا يتجزأ من الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام فى ظل مبادرة تطوير الريف المصرى “حياة كريمة “

وأشار إلى أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي برز وبقوة من خلال مبادرة «مستورة» والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة ولاقت إقبالا كبيرا من المرأة الريفية فى كثير من القرى.

والتى ساعدت على تحسين الوضع الإقتصادى لها إذ تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقها فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التى تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية وبلغ عدد القروض أكثر من 20ألف قرض بقيمة إجمالية أكثر من 348 مليون جنيه تنوعت ما بين مشروعات تجارية بقيمة 176مليون جنيه ومشروعات إنتاج حيواني بقيمة 173مليون جنيه.

بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية ويمنح التمويل كقرض عينى غير نقدى، يسلم كمشروع بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا هذا بجانب إتاحة الخدمات غير المالية للمستفيدات من التمويل من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الأمريكية ” jpa “بالإضافة إلي مبادرة رواد النيل.

وأكد “عشماوي” أن البنك نجح بالوصول للمرأة الريفية أيضا من خلال تمويل الحضانات الذي يهدف إلي رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة حيث تم منح تمويلات في قري محافظات المحلة الكبري وبنها وأسيوط والدقهلية بحد أدني 20ألف جنيه وحد أقصي 500ألف جنيه للحضانات القائمة ومليون جنيه للحضانات الجديدة و يتم سدادها بأقساط شهرية علي 4سنوات بحد أقصي، على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة فى نهاية فترة التمويل .