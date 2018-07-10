بنك ميتسوبيشى يتوقع ارتفاع البترول إلى 85 دولارًا للبرميل

خالد بدر الدينيتوقع بنك ميتسوبيشى UFJ اليابانى ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 85 دولارا للبرميل مع تزايد المخاوف من هبوط الإمدادات بسبب إضراب النرويج وتعطل الخطوط فى ليبيا والعقوبات الأمريكية على إيران وتراجع إنتاج فنزويلا.وزادت أسعار النفط أكثر من 1.13 دولار للبرميل أو ما يعادل 1.13 % ليتجاوز 79

خالد بدر الدين

يتوقع بنك ميتسوبيشى UFJ اليابانى ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 85 دولارا للبرميل مع تزايد المخاوف من هبوط الإمدادات بسبب إضراب النرويج وتعطل الخطوط فى ليبيا والعقوبات الأمريكية على إيران وتراجع إنتاج فنزويلا.

وزادت أسعار النفط أكثر من 1.13 دولار للبرميل أو ما يعادل 1.13 % ليتجاوز 79.2 دولار للبرميل فى العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف 53 سنتا أو 0.7 % ليزداد إلى 74.38 دولار مع تنامى المخاوف من نقص المعروض العالمى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول قد ترتفع فى الفترة المقبلة بسبب تزايد تعطل الإمدادات عالميا مع إغلاق النرويج لحقل نفطي في الوقت الذي بدأ فيه مئات العمال إضرابا عن العمل وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشهر الأخيرة وانهيار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أمريكية، كما إن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة فى الوقت الذى يتسارع فيه الطلب على الخام.

وبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج إضرابا يوم الثلاثاء بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مما أدى لإغلاق حقل نفط تتولى شل تشغيله وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات فى دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات في الشرق الأوسط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير الماضى وذلك بعد إغلاق موانئ نفط فى الفترة الأخيرة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر المقبل مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.

واتفقت السعودية وأعضاء أوبك الآخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضى على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج فى دول من بينها ليبيا.

ولكن يتزايد القلق فى السوق من أنه فى حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيرانى فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.