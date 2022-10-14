بنك مورجان ستانلي يسجل أرباحا أقل من المتوقع في الربع الثالث

سجل بنك “مورجان ستانلي” أرباحًا دون التوقعات في الربع الثالث من العام الحالي، كما جاءت إيرادات المصرف أقل من التوقعات. ووصلت ربحية السهم إلى 1.47 دولار، في حين سجلت الإيرادات 13.00 دولار.

وكانت أسهم “مورجان ستانلي” قد ارتفعت بنسبة 1.50% لتتداول عند سعر 80.51 دولار ضمن تداولات مبكرة وفقًا للتقرير.

وخلال العام، تداولت أسهم مورجان ستانلي على أسفل بنسبة 19%، تفوق على ضمن إس آند بي 500 الذي أسفل بنسبة 23% خلال العام الحالي.

وأعلن “جيه بي مورجان تشيس وشركاه”، خلال الربع الثالث، مع ربحية ربع سنوية على السهم وبقيمة 3.12 دولار، على عائدات قدرها 32.7 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات أرباح على السهم تصل إلى 2.92 دولار مع عائد بنحو 32.11 مليار دولار.

في غضون ذلك فاقت أرباح ويلز فارجو آند كو توقعات المحللين، اليوم الجمعة، خلال الربع الثالث، مع ربحية ربع سنوية على السهم تصل إلى 1.3 دولار، وعائدات بنحو 19.51 مليار دولار.