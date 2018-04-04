بنك مصر: 650 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان في شهر

الدماطى : 2.2 مليار جنيه مساهمة البنك فى مبادرة التمويل العقارىأحمد الدسوقى ومحمود جمالقالت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ثانى اكبر بنك حكومى ، ان حصيلة شهادة أمان المصريين بمصرفها بلغ 650 مليون جنيه خلال شهر من اطلاقها.وطرحت بنوك"الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري" شهادة "أ

الدماطى : 2.2 مليار جنيه مساهمة البنك فى مبادرة التمويل العقارى





أحمد الدسوقى ومحمود جمال

قالت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ثانى اكبر بنك حكومى ، ان حصيلة شهادة أمان المصريين بمصرفها بلغ 650 مليون جنيه خلال شهر من اطلاقها.

وطرحت بنوك”الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري” شهادة “أمان المصريين” مطلع الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وأشارت “الدماطى ” فى تصريح لـ “المال “، إلى أن هناك اقبال على الشهادة

ولفتت إلى أن مصرفها يدرس فى الوقت الراهن عدد من العملاء الراغبين فى الحصول على الشهادة.

تعد شهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، وتبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة ، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي الشهادة لاصحابها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة ، كما توفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وفى سياق متصل ، لفتت نائب رئيس مجلس بنك مصر ، الى ان مصرفها ضخ اكثر من 2.2 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها فى عام 2014 ، مؤكدة أن أغلب التمويلات تم توجيهها لفئة محدودى الدخل .

أطلق البنك المركزى مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.