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بنك مصر: 50% زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت والموبايل البنكي خلال شهرين

119 %زيادة في التحويلات
سيد بدر 12:21 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 12:21 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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كشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر أن عدد مستخدمي الإنترنت والموبايل البنكي في بنك مصر ارتفع بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين .

وأضاف خلال لقاء عبر الفيديو على قناة “إم بي سي مصر” أن حجم التحويلات من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك مصر ارتفع بنسبة 119% خلال نفس الفترة .

وأشاد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا ومن بينها تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وإلغاء رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغط على الفروع، موضحًا أن بنك مصر يضيف بشكل دوري خدمات جديدة على الأدوات الإلكترونية لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم عن بعد .

وتابع: ندرك أن الطريق مازال طويلا وأن الخدمات يمكن أن يتم تقديمها بشكل أفضل من ذلك ، وكل يوم يتم إضافة خدمات جديدة .

فيما يتعلق بسعر الدولار قال المغربي، إن التغير الذي حدث في سعر الدولار طفيف وطبيعي بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية تؤثر على سعر الدولار .

وأشار إلى أنه عقب تعويم العملة المحلية أصبح سعر الدولار يتحرك وفقًا للعرض والطلب كما أنه انخفض في وقت سابق نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي ووصوله لمستويات قياسية .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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