بنك مصر: 13 مليار دولار فائض الدولار بالمصارف.. و6 مليارات عجزًا قبل التعويم

سمر السيد قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن قرار تعويم العملة رغم تأخره فإن أبرز إيجابياته وصول الاحتياطى النقدي الأجنبى إلى 42.6 مليار دولار حاليًّا مقابل 15 مليارًا قبل التعويم، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا من الدولار حاليًّا بالبنوك…

سمر السيد





قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن قرار تعويم العملة رغم تأخره فإن أبرز إيجابياته وصول الاحتياطى النقدي الأجنبى إلى 42.6 مليار دولار حاليًّا مقابل 15 مليارًا قبل التعويم، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا من الدولار حاليًّا بالبنوك يبلغ نحو 13 مليارًا مقابل 6 مليارات عجزًا قبل ذلك.

وأكد، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم، أن حجم صناديق الخزانة فى البورصة “hot money” تبلغ حاليًّا نحو 23 مليار دولار، لافتًا إلى أن تلك الإيجابيات تحققت فى فترة قصيرة.

وأضاف أن كل المؤسسات المالية العالمية ترى مصر حاليًّا تسير فى الطريق الصحيح.