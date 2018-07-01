بنك مصر: 1100 شركة تستفيد من مبادرة مساندة المتعثرين

أحمد الدسوقىقال مصدر مسؤول ببنك مصر، رفض الإفصاح عن هويته، إن نحو 1100 شركة متعثرة لدى المصرف الحكومي ستستفيد من مبادرة المتعثرين التي أطلقها البنك المركزي أواخر الأسبوع الماضي في حين لم يتم حصر الأفراد المستفيدين منها حتى الآن.وتستهدف المبادرة التي أطلقها المركزي أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من

أحمد الدسوقى

قال مصدر مسؤول ببنك مصر، رفض الإفصاح عن هويته، إن نحو 1100 شركة متعثرة لدى المصرف الحكومي ستستفيد من مبادرة المتعثرين التي أطلقها البنك المركزي أواخر الأسبوع الماضي في حين لم يتم حصر الأفراد المستفيدين منها حتى الآن.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها المركزي أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.

وأشارالمصدر لـ”المال”، إلى أن الفوائد المتراكمة على هذه الشركات تقدر بالمليارات، لافتا إلى أن المبادرة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات المتعثرة لأنها تعفيهم من الفوائد المتراكمة عليهم.

وأفصح المركزي أواخر الأسبوع الماضي عن المبادرة التي تستهدف تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

ووفقا للمركزى فإن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.

وتتضمن المبادرة إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتي تبلغ 16.8 مليار جنيه، في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.