بنك مصر : 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروعك

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، إن حجم التمويل المصدر لمبادرة “مشروعك” بلغ 1.5 مليار جنيه يستفيد منها 41 ألف عميل.

وأضاف – في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “الناس والبنوك” الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي – أن البنك وضع خطة متكاملة لرفع حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترتكز على تعزيز الانتشار الجغرافي ليسجل حاليا 600 فرع، بجانب تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل اللامركزية ليتم منح مدير الفرع القدرة على تمويل حتى 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه لمدير المنطقة.

و لفت إلى أن المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 6 مليارات جنيه، ويعتزم البنك التوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بوصول نسبة تمويل الصغيرة والمتوسطة إلى 20% .