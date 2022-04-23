وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كلٍّ من بنك مصر وشركة فوري دهب بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا ، يوم السبت 23/ 4/ 2022م بديوان عام وزارة الأوقاف بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف و محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر .

إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ، وليد السيد محمد مدير وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب للمدفوعات الإلكترونية صلاح عبد الغني مدير تطوير الشركة أحمد فهمي رئيس القطاع الحكومي، وحسام عز مدير فوري بلس ، ورؤساء مجالس إدارة المساجد التي سيتم إتاحة الخدمة بها ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية.

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، من خلال أحدث نظم الحوكمة.

صرح محمد الإتربى –رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي، حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

جدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص بنك مصر على توفير أداة التحصيل الإلكتروني الآمن، والتي تُمكّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال من POS وذلك من خلال توفير ماكينات نقاط البيع لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ QR Code استخدام البطاقات البنكية للقيام بذلك، كما سيتم عمل الإلكترونية، وذلك في كافة المساجد التابعة للوزارة بكافة أنحاء الجمهورية والتي سيتم توفير الخدمة بها، وذلك بالتعاون مع شركة فوري دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد وذلك عن طريق شبكة فوري المنتشرة في جميع المحافظات بالجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وذلك في ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد و الذي صدر تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية.

وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظا على تلك الأموال وضمان وصولها لمصارفها المختلفة بشكل سليم .

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الأوقاف وبنك مصر وشركة فوري دهب على دعم التحول الـلانقدي للمجتمع وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة ويسر ، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

ويعد توقيع هذا البروتوكول استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة للخدمات البنكية الالكترونية و لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر BM Wallet .

ويقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.