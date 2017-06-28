بنك مصر يوقع قرضا بـ 200 مليون دولار مع أفريكسم بنك

المال- خاص:

وقع محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد بالتوقيع على اتفاقية قرض لصالحه، بمبلغ 200 مليون دولار مع الدكتور بينيدكت أوراما – رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد ( أفريكسم بنك) .

يأتى التوقيع في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها في تمويل المشروعات إلى جانب الأغراض العامة للبنك.

الجدير بالذكر أن مدة القرض تصل إلى 3 سنوات، وسيتم صرفه في يوليو، للمساهمة في تعزيز الموارد الدولارية للبنك، وكذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد القرض أول تعاون بين البنكين، وبما يمهد الطريق لتواجد بنك مصر في أفريقيا، بجانب تواجده حالياً في لبنان والإمارات وباريس وفرانكفورت والصين.