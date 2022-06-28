بنك مصر يوقع شراكة مع «إس إيه بي» لحلول التكنولوجيا

أعلن بنك مصر، عن إبرام شراكة للتحول الرقمي مع شركة التكنولوجيا العالمية “إس إيه بي” في إطار دعم رؤية مصر 2030، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مشاركة الموظفين في العمل خلال فترة جائحة كوفيد – 19 وما بعدها.

ونفّذ بنك مصر مشروعاً للتحول الرقمي على مستوى البنك دعمًا لرؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع المصرفي، وضمان استمرارية الأعمال، واستهلّ البنك المرحلة الأولى من هذا المشروع بإدارة القوى العاملة الماهرة والمواهب لديه.

وقد عمل بنك مصر مع “أريتي جلوبال”، شريك قنوات التوزيع لشركة “إس إيه بي”، والذي تولى نشر وتشغيل وحدات من حلول “سكسيس فاكترز” السحابية من “إس إيه بي” SAP SuccessFactors والمخصصة لمراقبة الأداء وأهداف العمل، وبذلك بات البنك يتمتع برؤية كاملة واطلاع فوري على أداء أكثر من 20 ألفاً من الموظفين والقوى العاملة الماهرة لديه والمنتشرين في نحو 800 فرع.

وقد فاز بنك مصر بجائزة “أكبر تحول في إدارة تجربة الموارد البشرية” خلال حفل جوائز “نادي النخبة في إدارة تجربة الموارد البشرية” لشركة “إس إيه بي” الذي أقيم مؤخرًا، وكان من بين 21 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الجائزة المرموقة لتنفيذها الناجح لحلول “سكسيس فاكترز” من “إس إيه بي” SAP SuccessFactors. وقد تبنّى بنك مصر أفضل الممارسات في الاستفادة من الحلول الرقمية للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مشاركة الموظفين في العمل، وذلك في ظل لجوء الكثير منهم إلى العمل عن بعد بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد – 19.

وبهذه المناسبة، قال محمد سامي، المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” في مصر: “يُظهر التحول الرقمي لبنك مصر كيف يمكن للمؤسسات الذكية الاستفادة من حلول “سكسيس فاكترز” ومزاياها المتمثلة في الاطلاع الفوري على المواهب لديه للحفاظ على الموظفين الموهوبين، وربط الموظف بأهداف العمل، والحصول على نتائج أفضل للأعمال”.

قال إسلام يوسف، مدير شركة “أريتي جلوبال” في مصر: “لقد تمكنا خلال فترة الجائحة من العمل جنبًا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي، بنك مصر، لنشر وتشغيل حلول مراقبة الأداء خلال المدة الزمنية المحدّدة، ويسعدنا أن نرى ثمار هذه الجهود المتمثلة في دعم العدد الكبير من الموظفين الذين يعملون عن بُعد في مختلف الفروع دون عناء”.