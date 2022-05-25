بنك مصر يوقع بروتوكول مع «كابيتر» لتمويل تجار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة كابيتر بغرض تمويل تجار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعاملين مع الشركة و يتم تمويلهم من خلال behavioral scoring model، وبدون تقديم قوائم مالية.

وشهد التوقيع محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،

وقام بالتوقيع على البروتوكول شهاب عزت رئيس قطاع التحول الرقمي و المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر ، و محمود نوح – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كابيتر، بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، وجاء توقيع البروتوكول لدعم أكثر من 40 ألف تاجر من التجار المتعاونين مع الشركة وتزويدهم بتمويلات ميسرة. مما يشجعهم على توسيع حجم الأعمال لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم المصرفية، ويأتي ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويتيح البروتوكول في إطار خطة جهود الدولة للاتجاه ودعم التحول الرقمي وتحقيق خطة الشمول المالي، و تقديم الخدمات والمنتجات المالية والرقمية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من قبل بنك مصر وشركة كابيتر ، بغرض تقديم كافة الحلول التمويلية والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم، ودعما لقاعدة كبيرة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التوسع واتاحة حلول تمويلية مختلفة تعمل على توفير الوقت والجهد للعملاء، حيث سيتم ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مباشرة بالموردين من خلال المنصة الخاصة بالشركة لتوفير خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل.

بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني، كما يتيح البروتوكول إمكانية اتاحة تقديم خدمات ماكينات نقاط البيع POS ، ورمز الاستجابة السريع QR Code للعملاء بناءا على نشاط العميل ووفقا للشروط والإجراءات المعتمدة بالبنك.

عقب عاكف المغربي – بنك مصر قائلا، إن بنك مصر يولي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية كبرى باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

ويقوم البنك بتمويل تلك المشروعات من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويحرص البنك على الدخول في العديد من الشراكات، التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية لكافة القطاعات، وستتيح تلك الشراكة مزايا عديدة للتجار ولشركة كابيتر منها؛ تعزيز التدفق النقدي وزيادة المبيعات وحجم الأعمال وخفض التكلفة والاستخدام الأمثل للأصول.

بالإضافة إلى حلول تمويلية بسيطة وميسرة مصممة خصيصا لتناسب تجار “كابيتر” لتقديم قيمة حقيقية للتجار في سلاسل التوريد التجارية لتلبية احتياجاتهم المختلفة وتنمية أعمالهم بأسعار تنافسية.

صرح “محمود نوح” الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كابيتر” هذه الشراكة سوف تتيح فرص هائلة للتجار لزيادة رأس المال وفخور بإن “كابيتر” من أوائل الشركات التي تتبنى دائما فرص ومقترحات جديدة من أجل إرضاء عملائنا ونسعى دائما لتقديم أفضل خدمة وعروض لتحقيق نجاحات أكبر لنا ولشركائنا مما ينعكس هذا النجاح أيضا على المجتمع المصري لتشجيع الشباب والشركات الناشئة الأخرى على التوسع، وهذا تماشيا مع توجهات الدولة التي تشجع الشركات الناشئة وريادة الأعمال،

حيث أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجها العالم بأكمله فأننا في أمس الحاجة لتشجيع المشروعات المستقلة والمبتكرة التي تزيد من الدخل القومي وتخلق فرص عمل للكثير من الشباب وأيضا تشجع على جلب الاستثمار والمستثمرين لمصر”.

ويحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملاء المشروعات المختلفة.

كما يعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.