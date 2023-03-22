«بنك مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع مصنع «قادر» لدعم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع

بنك مصر وقادر للصناعات

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومصنع قادر

بروتوكول تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، و شهد مراسم توقيع البروتوكول محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووقع البروتوكول كل من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، واللواءعمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، وذلك بحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات بنك مصر ومصنع قادر للصناعات المتطورة.

يأتي توقيع هذا البروتوكول تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والميكنة حيث يشمل البروتوكول العديد من الخدمات الإلكترونية مثل التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) بمقر المصنع والمعارض التابعة له والربط بين بنك مصر والمنصة الإلكترونية الخاصة بالمصنع لتحصيل مقابل شراء المنتجات الكترونياً، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تقسيط المنتجات لعملاء المصنع من حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية وتقديم قروض السلع المعمرة على منتجات المصنع لعملائه.

و عقب التوقيع صرح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر في اطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلي توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد ،حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعي البنك جاهدا لدعم الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع.

وقال مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن البروتوكول الموقع اليوم بين مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وبنك مصـر العريق ليترجم التعاون في مجال الصناعة حيث يتم تصنيع عربات نقل الأموال المصفحة وكذلك عربات الخدمة البنكية المتنقلة والتي تحتوى على ماكينات (ATM) لخدمة المناطق النائية والقرى والنجوع والتعاون في مجال بيع منتجات الهيئة العربية للتصنيع للعاملين ببنك مصر ولعملائه بالتقسيط مع منح نسب تخفيض مناسبة مساهمة من الهيئة العربية للتصنيع وبنك مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعى بنك مصر الدائم لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.