بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تيرادكس

وقع بنك مصر يمثله محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر مع شركة تيرادكس يمثلها خالد أبو شادي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة برتوكول تعاون بين الجانبين.

ويأتي هذا التوقيع في إطار سعي البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط، إضافة إلي الحلول والخدمات غير المالية المقدمة من شركة تيرادكس.

وتوفر شركة تيرادكس أنظمة متخصصة لمساعدة الشركات على التحول الرقمي الكامل لإدارة قطاع المشتريات عن طريق حلول متكاملة تشمل إدارة طلبات الشراء، إدارة المناقصات والطلبيات، إدارة الممارسات، إدارة الموردين، تقارير الإنفاق وجميع الأنظمة متكاملة بشكل كامل مع أنظمة إدارة الموارد الداخلي للشركات، ومن خلال استخدام أنظمة تيرادكس، تستطيع الشركات تحقيق الكفاءة، السرعة، الشفافية الكاملة في كل مراحل الشراء وإدارة فريق المشتريات والموردين والأهم هو توفير ما يصل إلى 20% من ميزانية الشركة.

يهدف هذا البروتوكول إلي إطلاق مبادرة مشتركة لتوفير حلول ومنتجات مالية من “بنك مصر” وخدمات وحلول غير مالية من “شركة تيرادكس” لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء كلا الطرفين، وذلك بغرض تقديم باقة للعملاء تشمل كافة الحلول والمنتجات التي تُـلبي احتياجاتهم المختلفة، ويشمل الاتفاق عملاء الطرفين المُتعاملين علي المنصات الإليكترونية، منصة قرض اكسبريس الخاصة ببنك مصر والمنصة الإلكترونية الخاصة بشركة تيرادكس، وذلك بهدف خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة حلول مختلفة تعمل على توفير الوقت والجهد.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضاً حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

ويحرص بنك مصر على المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية لعملاء المشروعات، ويعمل بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.