بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «زووم كار مصر» لتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة

وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون مع شركة زووم كار مصر، حيث قام بالتوقيع عن بنك مصر إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وعن شركة زووم كار مصر، هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمصر.

وبموجب البروتوكول، يقوم بنك مصر بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة للشركة تشمل إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني المختلفة على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة زووم كار مصر من خلال البطاقات البنكية، ومن خلال محفظة بنك مصر wallet BM، والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وجدير بالذكر أن شركة زووم كار مصر تتيح خدماتها من خلال المنصة الخاصة بالشركة، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، عبر تقديم خدمات تتيح للمواطنين الوصول بيسر لوسائل تنقل شخصية آمنة، حيث يستطيع المستأجرين حجز السيارات من خلال التطبيق بأسعار في متناولهم أما بالنسبة لملاك السيارات، سيكون باستطاعتهم تسجيل السيارة للإيجار.

وصولا إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة، ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي مرضى بأقصى قدر من المرونة وتأمين يغطي حتى١٠٠% في حالة حدوث أضرار مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

صرح إيهاب درة بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي المتمثل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه بات ملاحقة هذا التطور أمرا في غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامي ودعم الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، لذا يأتي التوقيع على هذا البرتوكول انطلاقا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني دعما لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

وفي ظل سعي بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وأعرب هاني عُلما عن سعادته بتلك الشراكة قائلا: “في إطار خطة زووم كار مصر للتوسع في مصر حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات تبلغ 25 مليون دولار في مصر”.

وقال: “إذ نبدأ عملياتنا في القاهرة، نعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لنضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية خلال عام 2022، ونحن سعداء بالتعاون مع بنك مصر كشريك أمثل في هذه المرحلة التوسعية لما له من تاريخ عريق في السوق المصري وخبرات وكفاءات متميزة خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية الرقمية”.