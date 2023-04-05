بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني

وقّع بنك مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة شباب القادة؛ إذ قام محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك بتوقيع البروتوكول مع مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأحمد فتحي من مؤسسة شباب القادة.

تم التوقيع بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات البنك والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة بهدف دعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال دعم برنامج “هي تقود” ودوري شباب القادة (منصة الأنشطة الطلابية).

كما يأتي ذلك لدعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات، ولتعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص، ويستهدف البرنامج نحو 1800-2400 طالبة.



برنامج «هي تقود»

ويستهدف بروتوكول التعاون دعم برنامج “هي تقود” ودوري شباب القادة (منصة الأنشطة الطلابية)؛ وينظمهما كل من مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني في مصر وتنشئة جيل من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني ومنصة الأنشطة الطلابية التي تقدم كافة أشكال الدعم للأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

ويستهدف البرنامج تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير مصدر عمل دائم يدر دخلا ثابتا.



الشمول المالي

ويسعى البروتوكول إلى نشر الشمول المالي؛ من خلال التعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب المدارس والجامعات، وذلك في خمس محافظات رئيسية هم القاهرة، الإسماعيلية، القليوبية، المنيا وبنى سويف.

ويتم تقديم الدعم المالى والفنى لأفضل 350 طالبة من أصحاب أفكار المشاريع المبتكرة رائدات اعمال المستقبل؛ من خلال برنامج تدريبى متكامل يشمل عدد من المهارات الشخصية والتقنية ومهارات ريادة الأعمال للمساعدة في خروج مشروعات ناشئة قائمة ناجحة على أرض الواقع.



المسئولية الاجتماعية في بنك مصر

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر : إن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور البنك البارز في مجال المسئولية المجتمعية والشمول المالى ودعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وحرصًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص؛ من خلال المشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع في اطار مواصلة بنك مصر جهوده الحثيثة لتبني أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم المجتمع وتساعد على تمكين الاقتصادي للمرأة”.

رؤية مصر 2030



ومن جانبها، أعربت مايا مرسي، خلال اللقاء، عن سعادتها بالشراكة الثلاثية بين المجلس القومى للمرأة وبنك مصر ومؤسسة شباب القادة، مؤكدة أن هذه الشراكة ستؤتي بثمارها المرجوة، مشيدة بدعم بنك مصر للبرنامجين إيمانًا بالدور الاجتماعي والاقتصادي للبنك بجانب دوره الاستثماري .

وأكدت أن برنامج “هي تقود” و(منصة الأنشطة الطلابيه) يأتيان في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ المتسقة مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأثنت على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة شباب القادة، مشيرة إلى أن تلك المؤسسة كانت من أوائل المؤسسات التي تطرقت لملف التعليم الفني وأهميته، مشيدة بالنجاح الذي حققه البرنامجين خلال الفترة الماضية في المحافظات المستهدفة.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الاعمال المختلفة هو السبيل لتقدم المجتمعات، ولقد أظهرت مؤسسة شباب القادة على مدار سنوات عديدة أنها جديرة بهذا التعاون بعد مشاركتها في قصص نجاح العديد من الطلاب والطالبات في قطاعات التعليم المختلفة.

ويحرص بنك مصر دائمًا على المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع وتمكين المرأة ودعم رواد الاعمال، كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري.