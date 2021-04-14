بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي مع «إي فاينانس» ومشيخة الأزهر لتفعيل التحصيل الإلكتروني للأخيرة

أعلن بنك مصر توقيعه بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، ومشيخة الأزهر؛ لتفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاص بالمشيخة، وذلك في إطار التوجه العام نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي في مختلف الخِدمات الحكومية.

قام بالتوقيع على البروتوكول، معتز مطاوع، مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات والقنوات الإلكترونية ببنك مصر، وإسماعيل السيد أحمد إبراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، وإبرهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وذلك بحضور قيادات البنك ومشيخة الأزهر الشريف وشركة إي فاينانس.

يهدف البروتوكول إلى توفير أدوات السداد الإلكتروني المتمثلة في السداد عن طريق الموقع الإلكتروني لمشيخة الأزهر؛ لتحصيل للرسوم والمستحقّات الخاصة بمشيخة الأزهر،

كما يتم التحصيل الإلكتروني عن طريق الكروت البنكية أو باستخدام رمز الاستجابة السريع للتحصيلات، بالإضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلي بمباني مشيخة الأزهر الشريف؛ تسهيلًا على الطلاب والموظفين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص مشيخة الأزهر وبنك مصر على دعم التحول اللانقدي للمجتمع وإتمام كل المعاملات المصرفية بسهولة، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية، كبديلٍ آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

يؤمن بنك مصر بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة مهمة في الاقتصاد العالمي والمحلي، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم التي حفّزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات، ولذلك توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية.

يسعى أكبر ثاني مصرف حكومي دومًا نحو دعم جهود التحول الرقمي، من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.