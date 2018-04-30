بنك مصر يوقع بروتوكولا لتمويل مشروعات الطباعة والتغليف

توقع غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات الخميس المقبل، بروتوكول تعاون مع بنك مصر بمقر الاتحاد.

وقال مصدر مسئول فى الاتحاد، إن البروتوكول سيقوم بتوقيعه كل من شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر، نيابة عن رئيس بنك مصر، والمهندس أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف.

ويهدف البروتوكول إلى منح تمويل قروض للمشروعات الصغيرة، لأصحاب المطابع وشركات التغليف من أجل دعم القطاع خلال الفترة المقبلة والمساهمة فى تطويره.

