بنك مصر يوقع اتفاقيتين أحدهما بقيمة 250 مليون يورو

سيد بدر وقع بنك مصر على اتفاقيتي تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات تصدير السلع المصرية للدول الأفريقية. وقام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على اتفاقيتى تمويل مع كلا من؛ بنك الاستثمار الأوروب

سيد بدر

وقع بنك مصر على اتفاقيتي تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات تصدير السلع المصرية للدول الأفريقية.

وقام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على اتفاقيتى تمويل مع كلا من؛ بنك الاستثمار الأوروبي EIB بمبلغ 250 مليون يورو والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA وذلك بمبلغ 50 مليون دولار، لصالح بنك مصر وذلك لتعزيز موارده بالعملة الأجنبية، هذا وقد تم توقيع الاتفاقيتين على هامش مؤتمر أفريقيا 2017 الذي انعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شهد التوقيع حضور كلا من؛ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وحضر التوقيع من بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة وعفت إسحاق رئيس قطاع الأموال والمراسلين. وقد قامت افلافيا بلانزا، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبى EIB بتوقيع اتفاقية التمويل، هذا وقد جاء التوقيع على تلك الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما قام بتوقيع اتفاقية التمويل عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA الدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وجاء التوقيع على تلك الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر على تنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل عمليات تصدير السلع المصرية للدول الأفريقية جنوب الصحراء، بما ينعكس ايجابيا على دفع علاقات التجارة والاستثمار للأمام في القارة السمراء.