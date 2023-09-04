بنك مصر يوقع اتفاقية مع «تطوير مصر» لتقديم حلول المدفوعات الإلكترونية

وقع بنك مصر، اتفاقية تعاون مع شركة تطوير مصر- الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري؛ لتقديم حلول المدفوعات الإلكترونية داخل مشروعات الشركة.

اتفاقية تعاون مع شركة تطوير مصر

وقال البنك في بيان إنه بموجب هذه الشراكة سيتولى بنك مصر توفير حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية المملوكة لشركة تطوير مصر- وهي 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية.

وتقام المشروعات في منطقة البحر الأحمر :مشروع “المونت جلالة”، في مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع “فوكا باي” ومشروعي “دي باي”، و”سولت” ، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع “بلومفيلدز” وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع “ريفرز”، في الشيخ زايد الجديدة، – لتحويل تلك المدن الي مدن لا نقدية وتحقيق اعلى معايير الامن والراحة لعملاء الشركة ، ويأتي هذا التعاون تأكيداً لريادة بنك مصر في مجال تقديم وإدارة حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المجتمعات العمرانية الذكية والتي تتيح مجموعه واسعة من الحلول والتطبيقات التكنولوجية بهدف المساهمة في خلق مجتمعات لا نقدية.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة تطوير مصر لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري، بهدف تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها، وفقا لبيانه.

وأشار عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن هذه الشراكة تأتى استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية و دعم التحول الرقمي من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات داخل المدن الذكية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادتنا للسوق المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

وتعليقاُ على هذه الشراكة قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “اتفاقية التعاون مع بنك مصر تأتي في إطار رؤيتنا لإنشاء مجتمعات لا نقدية (cashless Communities) معتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة في جميع المعاملات المالية.

وأضاف شلبي أن بنك مصر يعد أحد البنوك المصرية الرائدة في مجال إدارة المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية، ويسعى باستمرار للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، مما يدعم استراتيجية الشركة في عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا، ونتطلع لمزيد من التعاون مع بنك مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشمول المالي، والذي يعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).