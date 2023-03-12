بنك مصر يوقع اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع «ماستر كارد» لتعزيز المدفوعات الرقمية

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة ماستر كارد لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لتمكين البنك من أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستر كارد، وأقيمت الفعالية بحضور خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستر كارد في منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وآدم جونز، مديرعام المنطقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر وعدد من قيادات بنك مصر وشركة ماستر كارد.

تقنيات الدفع المبتكرة

وتزود ماستر كارد، بموجب هذه الاتفاقية، بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك واستراتيجية النمو الطموحة الخاصة به، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء، كما تساهم الاتفاقية في توفير خدمات مصممة خصيصًا لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل.

وتعمل ماستر كارد، من خلال مركز المستشارين لخدمات العملاء، على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى لتطوير تجربة العملاء وإضافة قيمة ملموسة وجذب مزيد من العملاء ورفع مستوى ولائهم.

وتستهدف هذه الخدمات تشجيع العملاء على استخدام المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة، وأمان، وتحكم، مما يساعد على التحول نحو مجتمع غير نقدي.



الشمول المالي

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر :”فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة ماستر كارد على مدار السنوات الماضية، وموقنين أن الشراكة مع ماستر كارد ستمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ومنح عملائه تجربة رقمية سلسة وفريدة”.



وأضاف: “أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى دفع جهود الشمول المالي واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق ذلك بما ينعكس إيجابًا علي الاقتصاد ككل، وتعمل هذه الشراكة علي دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك؛ لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بحلول مالية مناسبة”.

وتابع: “نسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية؛ بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة للتسهيل على العملاء، ويعد هذا البروتوكول استكمالًا للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة ماستر كارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكتروني”.

نظم المدفوعات الرقمية

ومن جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستر كارد: “نحن متحمسون لتجديد شراكتنا طويلة الأجل مع بنك مصر التي تسهم في دعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية وتمهيد الطريق لاقتصاد رقمي مستدام في مصر”.



وأضاف: “تعزز هذه الاتفاقية نجاحنا المشترك، وتؤكد التزامنا المستمر بدفع نمو نظام غير نقدي؛ من خلال طرح منتجات وإمكانات جديدة تدعم مكانة البنك الكبيرة وترفع محفظة المدفوعات الرقمية الخاصة”.

تهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع الغير نقدية وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة.

التحول الرقمي

وتعتمد ماستر كارد على خبراتها الواسعة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر. وتتماشى هذه الجهود مع تعهد ماستر كارد العالمي بضمّ مليار شخص وجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، مع التركيز المباشر على تقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.

ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي؛ من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطور.

ويعمل

على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والشراكات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.