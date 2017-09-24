بنك مصر يوقع اتفاقية تمويل بين 500 و750 مليون دولار

❏ عاكف المغربى: مفاوضات مع EBRD للحصول على 75 مليون دولار لدعم الـ SMEsمحمد سالمرجح بنك مصر التوصل إلى اتفاق نهائى على الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية تمويل خارجى بقيمة تتراوح بين 500 و750 مليون دولار، خلال الشهر المقبل.ويتم التمويل عبر مجموعة بنوك عالمية، تعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية و

❏ عاكف المغربى: مفاوضات مع EBRD للحصول على

75 مليون دولار لدعم الـ SMEs

محمد سالم

رجح بنك مصر التوصل إلى اتفاق نهائى على الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية تمويل خارجى بقيمة تتراوح بين 500 و750 مليون دولار، خلال الشهر المقبل.

ويتم التمويل عبر مجموعة بنوك عالمية، تعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، بغرض تعزيز موقف السيولة الأجنبية لدى البنك، وتلبية احتياجات العملاء التمويلية، كما يسعى «مصر» للحصول على تمويل آخر بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس الإدارة فى تصريح لـ «المال»، إن المفاوضات مع تحالف المصارف الدولية قاربت على الانتهاء، وسيتم توقيع خطاب الإسناد ومذكرة الشروط والأحكام، خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى سعى البنك لصرف أولى دفعات التمويل قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف أن الأجل الزمنى الذى يجرى التفاوض عليه يصل إلى 5 أعوام، وسيتم توجيه القرض لتمويل احتياجات عملاء البنك من الشركات الكبرى، والمتوسطة والصغيرة.

كان بنك مصر قد أعلن الخميس الماضى، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى، على منحه قرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز محفظة تمويلاته فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المغربى أن مدة تمويل «الاستثمار الأوروبي» تصل إلى 3 أعوام، وجارى تحديد موعد توقيع العقود النهائية، مشيرا إلى إعادة ضخ القرض للشركات، التى تمتلك إيرادات بالعملات الأجنبية، شرط توجيه ما يعادله بالعملة المحلية ( قرابة 8.8 مليار جنيه)، لتعزيز محفظة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تقدر قيمتها فى الوقت الحالى بنحو 5.3 مليار جنيه.

وكشف نائب رئيس البنك الحكومى عن السعى للحصول على خط ائتمان جديد، بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار من البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، توجه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدر إجمالى القروض الخارجية التى اتفق البنك بشأنها، أو خاضعة للتفاوض خلال العام الجارى، بحوالى 2.5 مليار دولار، تتضمن اتفاقية البنوك العالمية المرجح توقيعها، الشهر المقبل، آخرى مع الصين، وقعه البنك مايو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، وقرضين بقيمة 750 مليون دولار، من المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنوك خليجية، و200 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى.

ونمت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية %5.7 على أساس سنوى، نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 2016 – 2017 لتصل إلى 4.02 مليار دولار، نهاية مارس الماضى، مقارنة بـ3.81 مليار دولار فى ذات الشهر من 2016.

وتشكل مديونية البنوك نسبة %5.4، من إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر، المقدر بحوالى 73.88 مليار دولار، نهاية الربع المالى الثالث (مارس 2017).

من ناحية أخرى قال نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالى التنازلات عن العملات الأجنبية لدى مصرفه منذ تحرير سعر الصرف، حتى نهاية الأسبوع الماضى، سجل 6.5 مليار دولار، بينما بلغت عمليات التدبير للعملاء 6 مليارات دولار.