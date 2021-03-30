بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، الأحد، انطلاقاً من ريادته في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وتامر عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات البنك والصندوق.

يتيح الاتفاق قبول كافة التبرعات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني

وقال بنك مصر في بيان له، إن البروتوكول يتيح قبول كافة التبرعات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر وغيرها من الخدمات، وذلك عن طريق قبول كافة البطاقات البنكية و أيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet، والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر.

وأسس صندوق تحيا مصر بقرار من رئيس الجمهورية تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأعلنها بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها وإيماناً بأنه واجب علينا جميعاً استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجه من تحديات على كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور البنك الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية

وذكر بنك مصر أن البروتوكول يأتي انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعماً لتوجهات الدولة المصرية و تماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي؛ والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً و يعمل على نشره و تحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم و تحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية و ذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي و دعم و تحفيز استخدام الوسائل و القنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

يذكر أن هذا التعاون يُمكّن كافة المتبرعين من دفع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر و يعد هذا البروتوكول خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في هذا المجال، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول.

وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب و الإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول و سحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث كان بنك مصر قد أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، و يُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

ويسعى بنك مصر دائماً لإطلاق حلول و خدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وكذلك المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع، ويعد هذا التعاون أحد أوجه الجهود المبذولة من البنك للمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.

ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات و البروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، و كون قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.