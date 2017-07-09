بنك مصر ينفي رفع الفائدة على الشهادات

قال بنك مصر، إن ما تم تداوله عن رفع أسعار الفائدة علي الشهادات بالبنك ليس له أساس من الصحة تماما.

وأضاف أنه يعكف حاليا علي دراسة الموقف، وما له من آثار واتخاذ القرار المناسب من خلال اللجان المعنية (الكو)، علما بأن قرار رفع المركزي للفائدة هو قرار مؤقت.