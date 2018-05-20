بنك مصر ينفى التقدم لفتح فرع بالسعودية

محمد سالم: نفى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، التقدم لافتتاح فرع فى السوق السعودية، مشيراً إلى امتلاك مصرفه شبكة مراسلين قوية فى المملكة تلبى احتياجاته فى الوقت الحالى ، وقال إن خطة التوسع الخارجى تركز على الانتشار فى دول أفريقيا وبعض دول أوروبا التى ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع مصر.وكان

محمد سالم:



نفى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، التقدم لافتتاح فرع فى السوق السعودية، مشيراً إلى امتلاك مصرفه شبكة مراسلين قوية فى المملكة تلبى احتياجاته فى الوقت الحالى ، وقال إن خطة التوسع الخارجى تركز على الانتشار فى دول أفريقيا وبعض دول أوروبا التى ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع مصر.

وكانت صحيفة الاقتصادية السعودية، قد أشارت مؤخرا إلى تقدم البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة من مؤسسة النقد السعودية لفتح فرعين للبنكين الحكوميين «مصر والأهلى».

وتتضمن خطة توسعات بنك مصر التواجد فى الصومال، وكينيا، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وقال المغربى لـ «المال»، إنه سيجرى افتتاح مكتبى كوريا الجنوبية، وكينيا، قبل نهاية العام الجارى، وأشار إلى العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمكتب إيطاليا.

ولفت إلى أن البنك يدرس التواجد فى كينيا وكازاخستان، عبر فروع، وليس مكاتب تمثيل.