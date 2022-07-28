بنك مصر ينفذ صفقة الاستحواذ على «سهولة للتمويل الاستهلاكي» بقيمة 173 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك مصر نفذ عملية الاستحواذ على كامل أسهم شركة «سهولة للتمويل الاستهلاكى»، التى كانت تتبع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» بنسبة 98.8% بقيمة 173 مليون جنيه قبل عدة أيام.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتى فى إطار خطة إعادة الهيكلة بين الكيانين، والتى تم الشروع فيها مؤخرًا عقب إتمام صفقة الاستحواذ التى تمت من جانب البنك على «سى آى كابيتال» خلال شهر مارس من 2021.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن البنك سيضع خطة للنمو بأعمال شركة التمويل الاستهلاكى خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن سوق صفقات خارج المقصورة بالبورصة المصرية شهد تنفيذ صفقة على «سهولة» بقيمة 173 مليون جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن بنك «سى آى كابيتال» سيوجه حصيلة الصفقة لدعم السيولة النقدية الخاصة به.

تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر أكمل، خلال شهر مارس لعام 2021 الماضي، عملية الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأسمال شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طريق عرض شراء إجباري، لتصبح إجمالى حصة البنك 90% من رأسمال الشركة.

كان نشاط التمويل الاستهلاكى قد حقق طفرة، خلال العام الماضى 2021، بقيمة تمويلات بلغت 17 مليار جنيه، مقارنة مع 8.4 مليار جنيه خلال العام السابق له 2020، بمعدل نمو 102.4%، وذلك بحسب بيانات أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

يُذكر أن شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية حققت نموًّا كبيرًا بأرباح الربع الأول من العام الحالي، إذ تمكنت من مضاعفته عدة مرات.

ووفقًا لنتائج أعمال الشركة المجمعة لأول 3 أشهر من العام، حققت صافى ربح بلغ 173 مليون جنيه، مقابل أرباح 3.2 مليون الفترة المماثلة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.