«بنك مصر» ينضم لـ«الأهلى» و«العربى الأفريقى» لإقراض «مدينة نصر» 2.1 مليار جنيه

«مدينة نصر» ستضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه فى 2019

الهتيمى: ندرس توريق جزء من محفظة قيمتها 2 مليار جنيه خلال العام الجارى

انضم بنك مصر لكل من «الأهلى المصرى» و«العربى الأفريقى» فى تحالف مصرفى لتدبير قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه، لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

كشف أحمد الهتيمى، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن أن شركته ستوقيع العقود مع بنوك «الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى، و بنك مصر» خلال شهرين، لافتًا إلى أن مدة سداد القرض تمتد إلى 7 أعوام.

أضاف الهتيمى لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى أقيم أمس الأحد للإعلان عن تفاصيل بيع قطعة أرض بمشروع تاج سيتى، أن شركته ستستغل حصيلة القرض الضخم فى تمويل حوالى %50 من حجم عملياتها الاستثمارية خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أنها ستوجه 2.1 مليار جنيه إلى مشروع سراى.

أوضح أن «مدينة نصر» ستضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه فى 2019، فى مشروعى سراى وتاج سيتى.

أفصح الهتيمى عن أن الشركة تدرس حاليًا إصدار سندات توريق لجزء من محفظة مستحقاتها لدى العملاء، البالغة 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدراسة تتضمن امكانية استخدام آلية التوريق أو التمويل العقارى .

يُذكر أن «مدينة نصر للإسكان» أتمت فى ديسمبر 2019، أول عملية لإصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى– مصر، وتمت على محفظة حقوق مالية آجلة على 3 شرائح، نفذتها شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس.

لفت إلى أن شركته تتفاوض مع 3 كيانات تمويل عقارى، بجانب بنكين أحدهما المصرف المتحد، لإتاحة وحدات مشروعاتها السكنية بنظام التمويل العقارى.

أحمد على وخالد الأسمر