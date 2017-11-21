بنك مصر ينشئ 4 مناطق إقليمية جديدة لإدارة الفروع

سهير محمد قرر بنك مصر إنشاء 4 مناطق جديدة لفروعه بعد تقسيم القطاعت الجديدة فى اطار خطته التوسعية على مستوى الفروع واعادة ترتيب الهيكل الادارى بعد زيادة عدد فروعه وخطته لرفعها خلال الفترة المقبلة. وشمل الهيكل الجديد للفروع تقسم قطاع منطقة شمال الدلتا الى منطقتين وتقسيم قطاع منطقة شمال ا

سهير محمد

قرر بنك مصر إنشاء 4 مناطق جديدة لفروعه بعد تقسيم القطاعت الجديدة فى اطار خطته التوسعية على مستوى الفروع واعادة ترتيب الهيكل الادارى بعد زيادة عدد فروعه وخطته لرفعها خلال الفترة المقبلة.

وشمل الهيكل الجديد للفروع تقسم قطاع منطقة شمال الدلتا الى منطقتين وتقسيم قطاع منطقة شمال الصعيد الى منطقيتن وكذلك تقسيم منطقة جنوب الحيزة إلى منطقة لفروع جنوب الجيزة ومنطقة اكتوبر التى تشمل فروعمدينتى اكتوبر والشيخ زايد كما تم تخصيص منطقة لفروع المدن الجديدة بعد فصلها عن منطقة فروع منطقة مدينة نصر.

ومن جانب اخر يصدر بنك مصر خلال الأيام القليلة المقبلة حركة ترقيات وتنقلات واسعة تشمل عدد كبير من الموظفين على مستوى قطاعات وفروع البنك وخاصة على مستوى مديرين العموم ومسئولى المناطق الجديدة والقائمة.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية البنك التوسعية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى حيث يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ نحو 605 فروع متصلة إلكترونيا لتعمل كفرع واحد،، فضلا عن تواجده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا ومكتبى تمثيل بكلا من الصين وروسيا.

ويستهدف بنك مصر إنشاء 270 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة، لترتفع إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022.

ويمتلك بنك مصر 90 فرع داخل القاهرة و23 بالجيزة و31 فرع بالاسكندرية و3 فى مرسى مطروح وبورسعيد 6 والاسماعيلية 7 والسويس 6 وجنوب سيناء 11 وشمال سيناء 7 والبحيرة 14 والدقهلية 15 والغربية 14 ووالشرقية 14 وكفر الشيخ 9 والقليوبية 9 والفيوم 4 وبنى سويف 5 والمنيا 11 والوادى الجديد 2 واسيوط 10 وسوهاج 12 وقنا 7 واسوان 8 والاقصر 2 والبحر الاحمر 9 وحلوان 13 و6 اكتوبر 7 فروع.

وانتهى البنك من تطوير آليات العمل والتصميم الداخلى للفروع، وتم تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة لتقيم خدمة متميزة للعميل.