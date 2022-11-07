بنك مصر يمولّ مشروع «ماونتن فيو 4» بـ 750 مليون جنيه

وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل بقيمة 750 مليون جم لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري؛ لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “ماونتن فيو 4” (ماونتن فيو بارك واي).

ووقع العقد الأحد 6 نوفمبر الجاري، كلٌ من: محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وبحضور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وغادة نور، الرئيس التنفيذي للاستثمار وإدارة الأصول بشركة ماونتن فيو، ومحمد خيرت، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر ولفيف من قيادات البنك والشركة .

ويعد توقيع العقد تجسيدًا للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري؛ حيث يتم تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو 4 )ماونتن فيو بارك واى(؛ لتسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروع.

ويقع المشروع بمنطقة متميزة على امتداد الطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه.

ويأتي حصول الشركة على هذا التمويل في ضوء حرصها على سرعة تطوير مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات للعملاء في أقرب موعد.

دعم الاقتصاد المصري

وبهذه المناسبة، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مشاركة البنك في المشروعات العقارية تعد استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن بنك مصر يساهم بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل دعم القطاع العقاري باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصروالذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة؛ من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني .

وفي هذا الصدد، قال عمرو سليمان: “يسرنا التعاون مع بنك مصر في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا التي تحظى بطلب مرتفع بغرب القاهرة، حيث حقق مشروع ماونتن فيو 4 مبيعات متميزة منذ طرحه للحجز نظرًا لموقعه القريب من الطرق والمحاور الرئيسية، وتصميم مميز للمشروع ووحداته، إضافةً إلى توافر خدمات متكاملة”.

وأضاف أن ماونتن فيو تؤمن بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يتميز بها القطاع العقاري المصري، ولذا تحرص على تنويع أدوات التمويل بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير وحدات سكنية قادرة على استيعاب طلب السوق.

استراتيجية بنك مصر

يُشار إلى أن بنك مصر يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصةً توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

ويسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة؛ حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.