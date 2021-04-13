بنك مصر يمنح تمويلًا إسلاميًا بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة إنرشيا العقارية

وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية، لمنح الشركة تمويلًا إسلاميًَا متوسط الأجل بصيغة المضاربة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

وسيتم ضخه بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع، بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف.

ويقام مشروع چيفيرا، الذي يعد مدينة ساحلية متكاملة، على مساحة 5.5 مليون متر مربع، بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 66 مليار جنيه لإنشاء ما يقارب من 12,000 الى 14,000 وحدة، ويشمل خدمات متنوعة منها طبيه وتعليمية وترفيهية حتي تكون مؤهلة للعمل طوال العام.

وبدأت الشركة الإنشاءات المشروع خلال عام 2017؛ و يتميز بموقع استراتيجي حيث يقع على بعد 200 كيلومتر غرب الاسكندرية و100 كم شرق مرسى مطروح، وهذا الموقع المتميز يضمن سهولة الوصول إلى جميع الطرق الرئيسية ومطار العلمين الدولي وطريق الضبعة ما يجعله نقطة مركزية رئيسية على خط الساحل الجديد وعاملًا رئيسيًا في تعزيز والحفاظ على التنمية الاقتصادية بمنطقة رأس الحكمة.

هذا وقد قال عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر “يحرص بنك مصر على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة بما يعمل على الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفع معدلات النمو، ويأتي قيام البنك بمنح هذا التمويل حرصا على مساندة القطاعات المختلفة وتماشيا مع توجهات الدولة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لتعزيز رواجها، كما انه يعكس قدرة البنك في ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التمويلات الائتمانية”.

وقال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصرى والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل الحركة المستمرة للسوق العقارية ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري.

وتابع: “سعداء بالتعاون مع بنك مصر الذي يعد واحد من أعرق البنوك المصرية التي دعمت الاقتصاد المصري دومًا”.

وأكمل أن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة الأخيرة شجعت المُطور على التوجه إلى الاقتراض من البنوك، بهدف تسريع وتيرة العمل وضخ السيولة اللازمة في المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات”.

وقال المهندس حسين رفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للهندسة والتجارة، إن القرض هو ترجمة حقيقية لواقع العلاقات الطيبة بين الجهاز المصرفي بشكل عام، وشركات التطوير العقارى، بما يطرح مزيدا من الثقة فى القطاع الذى يشهد نموا مستمرا بفضل خطط الدولة المصرية للتنمية العقارية، وأيضًا كنتيجة مباشرة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية، موضحًا أن القرض يعزز من فرص الشركة لإنجاز مشروعاتها بشكل سريع.

وتمتلك شركة إنرشيا مشروع چيفيرا بالساحل الشمالي، چي-كريبز بالجونة، چولز وويست هيلز وسوليا وبريكس في القاهرة، ڤيراندا بسهل حشيش، وميدي بوينت المشروع الطبي الأول للشركة في مدينة الشيخ زايد.