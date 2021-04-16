بنك مصر يمنح «المصرية للتأجير التمويلي» قرضًا بقيمة 200 مليون جنيه

منح بنك مصر قرضًا متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مصري، لشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي “فين ليس FINLEASE” لتمويل عقود التأجير التمويلي مع مستأجري الشركة لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات. وأضاف بيان صحفي، صادر عن بنك مصر، أن التمويل يهدف لدعم خطة الشركة في التوسع بأعمالها وأنشطتها، حيث إنها من الشركات التي دخلت حديثًا مجال الشركات العاملة بالتأجير التمويلي.

ويعد التمويل الممنوح لشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي “فين ليس FINLEASE” استكمالًا لنجاحات بنك مصر، خلال الفترة السابقة، في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة،

وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات؛ مثل قطاعات البترول، والكيماويات والبتروكيماويات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والحديد، والأنشطة العقارية باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل، سواء المباشرة أو غير المباشرة، عن طريق العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به.

كما يأتي نشاط التأجير التمويلي ضمن أولويات واهتمامات بنك مصر، رغم كونه نشاطًا تمويليًّا غير مصرفي، خاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط.

وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة ببنك مصر، أن قيام البنك بمنح هذا القرض يعد خطوة جديدة في تأكيد التعاون القوى والعلاقة المتميزة بين البنك والشركة، مؤكدًا نجاح منح القرض في ظل الظروف الحالية للأسواق المالية والتي تمثل تحديًا واضحًا للشركات الخاصة في الحصول على القروض، كما أنه يعكس قدرات البنك في ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التسهيلات الائتمانية.

من جانبه أعرب محمد حسان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالنجاح الواضح للانتهاء من منح الشركة القرض المذكور، وكذا الإقبال من جانب بنك مصر للتعاون مع الشركة، مما يؤكد جودة الأداء المالي للشركة.

جدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر، خلال الفترة من 01/07/2019 حتى 30/06/2020، الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (9) عمليات تمويلية، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه، في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، والمقاولات، والبترول والغاز، ومواد البناء، والخدمات المالية).

وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه مصري، في قطاعات (المقاولات، والبترول والغاز)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبًا.

ويحرص بنك مصر دائمًا؛ كونه مؤسسة مصرفية رائدة، على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم؛ لكونهم شركاء النجاح على جميع المستويات، وكون قيم وإستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.