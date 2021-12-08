بنك مصر يمنح أكثر من 11 ألف عميل قروضا مميكنة للمشروعات متناهية الصغر

منح بنك مصر منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل رقمي لأكثر من 11 ألف عميل قروضا مميكنة بقيمة 760 مليون جنيه، منذ بدء ميكنة تقديم القروض باستخدام التابلت وحتى نوفمبر 2021.

قدم بنك مصر منذ نوفمبر 2019 منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل فوري، وذلك من خلال تمكين العملاء من التقديم على القرض متناهي الصغر والحصول على الموافقات الائتمانية في مقرات أنشطتهم حيث يقوم موظف البنك بزيارة العملاء واستيفاء كافة المستندات المطلوبة مع إعطاء الموافقات وصرف التسهيل الائتماني خلال نفس اليوم أو في اليوم التالي كحد أقصى؛ وذلك باستخدام التابلت الذي يُمكّنه من ذلك.

وجاء ذلك من منطلق دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المجتمع، وحرصاً من البنك على دعم المشروعات متناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد تلك المشروعات هي أساس كافة الصناعات.

ويتصدر بنك مصر حاليا الجهات الممولة للمشروعات المتناهية الصغر في مصر بمحفظة قروض قائمة تصل لأكثر من 8 مليارات جنيه، حيث قام البنك منذ عام 2004 وحتى نوفمبر 2021 بمنح أكثر من 711 ألف قرض متناهي الصغر بقيمة 21 مليار جنيه استفادت منها المرأة بنسبة 35% من قيمة التمويل الممنوح، كما تم تمويل نحو 15 ألف عميل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

يمكن لعملاء البنك طلب تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى، وكذلك متابعة خطوات التمويل المطلوب خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات دون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر.

ويتم الحصول على التمويل خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، ويبدأ التمويل من 100 ألف جنيه مصرى وحتى 2 مليون جنيه مصرى تبعا للشروط والأحكام.

وحقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع إلى 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي ألزم البنوك بزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 27% من إجمالي حجم محفظة التمويل، وذلك لما تراه الدولة من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي، مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والتأثير إيجابياً على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية وتغطية متطلبات السوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن خدمات بنك مصر لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تقتصر على تقديم منتجات تمويلية متنوعة، ولكن تمتد لتشتمل خدمات غير مالية تقدم من خلال فريق عمل متخصص ومدرب على أعلى مستوى؛ مثل خدمة دعم وتيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، دراسات الجدوى، خطة عمل المشروع، الخدمات التمويلية، البرامج التدريبية، التحليل المالي، وغيرها من الخدمات التي تضمن التسهيل على العملاء وذلك من خلال مراكز تطوير الأعمال والتي تستهدف التسهيل على عملاء المشروعات.