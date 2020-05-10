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بنك مصر يلزم عملاءه بارتداء الكمامة

حرصا على سلامة جميع المترددين على البنك
أحمد الدسوقي 1:10 ص, الأثنين, 11 مايو 20 1:10 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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ألزم بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى ، عملائه المترددين على البنك بضرورة ارتداء الكمامة ، حيث أكد أنه لا يتم الدخول الا بالكمامة .

واشار البنك عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” ، إلى أنه حرصا على سلامة جميع المترددين على البنك يتم استقبال العملاء تباعاً وباعداد محدودة لكل فرع ولا يتم الدخول الا بالكمامة.

وكان بنك مصر قد أعلن ، في بيان صحفي قبل ايام، ظهور4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بفرع البدرشين.

وأكد البنك حرصه على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه، ومنها إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي.


وأكد بنك مصر اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلاً لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

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بقلم أحمد الدسوقي

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