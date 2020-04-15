بنك مصر يكشف عن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرع البدرشين

كشف بنك مصر عن ظهور 4 حالات إصابة بين موظفية بفيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19، وذلك في فرع البنك بالبدرشين.

وقال البنك إنه انطلاقاً من حرصه على عملائه وموظفيه واعمالاً لمبدأ الشفافية وعرض كل المستجدات على الساحة، وفي ضوء ظهور عدد أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد ببنك مصر فرع البدرشين؛ فقد حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه .

وأكد أن البنك يتابع الحالة الصحية للزملاء بصورة مستمرة للاطمئنان عليهم – متمنيا لهم الشفاء العاجل–، وكذلك اغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، هذا بالإضافة إلى انه قد تم حصر واخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم و صحتهم قبل السماح لهم بالعودة الى العمل.

كما تم التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

بنك مصر يغلق فرع البدرشين ضمن الإجراءات الإحترازية لحماية الموظفين والعملاء

وقرر البنك غلق فرع البدرشين لمدة أسبوع اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 14/4/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/4/2020، ويمكن لعملاء فرع بنك مصر البدرشين الكرام التوجه إلى فروع (منيل شيحة – ام المصريين – العياط) خلال تلك الفترة.

كما يمكن للعملاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أو من خلال القنوات الالكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي BM Online، محفظة بنك مصر BM wallet، آلات الصراف الالي، مركز الاتصال ،.. وغيرها.

وأكد البنك في بيان أن سلامة وصحة عملائه وموظفيه هي على رأس اهتماماته وأولوياته، وحرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور أية حالات إصابة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء – العاملين – مقرات العمل، مع اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختفة.

وأوضح أنه قام بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل صحة وسلامة جميع الافراد ويضمن سير العمل، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على صحة وسلامة جميع الافراد، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة علي مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام.