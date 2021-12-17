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بنك مصر يقفز بإجمالي المركز المالي إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021

سجل المركز المالي 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو 19%
فاطمة إمام 9:20 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 9:20 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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كشفت القوائم المالية لـ بنك مصر صعود القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9% لتسجل 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق .

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كما ارتفعت محفظة التجزئـة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بنسبة 37.2% عن العام السابق،

فيما سجل عدد البطاقات المصدرة مايقارب 12  مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية

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 فيما أظهرت المؤشرات وصول حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى أكثرمن 31.017 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 “

 ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

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بقلم فاطمة إمام

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