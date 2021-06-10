بنك مصر يقرض «ستار لايت» 650 مليون جنيه لتمويل مشروع «قطامية كريكس»

بنك مصر: شاركنا في تمويل 14 مشروعا قوميا بنحو 110.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

منح بنك مصر شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، قرضا معبريا بمبلغ 650 مليون جنيه؛ لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع “قطامية كريكس” أحد مشروعات الشركة، والذي يقدم نشاطا خدميا عمرانيا متكاملا مقام على مساحة 42 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبحسب بيان صادر من البنك، فقد تم التوقيع على عقود التمويل المعبري بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمود بركة رئيس مجلس إدارة الشركة، وشريف أبو طالب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة.

وقال بنك مصر إن التمويل يأتي كخطوة في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، والتي تمكنها من إتمام مشروعاتها بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل نموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق.

وأضاف أن التمويل يمثل استكمالاً لدوره في مجال التمويل العقاري، حيث شارك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات لدعم الاقتصاد المصري، وحرصاً على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في توفير مناخ استثماري يلائم تطلعات السوق العقارية ككل.

بنك مصر يضخ 110.6 مليار جنيه تمويلات في 14 مشروعا قوميا خلال 11 شهرا

يذكر أن بنك مصر استطاع خلال الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 31 / 5 / 2021 الانتهاء من تمويل والمشاركة في (14) مشـروعا قـومـيا بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات 244 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها 110.6 مليار جنيه وذلك في قطاعات الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، الموانئ والخدمات العامة، النقل البري والمواصلات، النقل البحري، المقاولات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويحرص بنك مصر دائماً على تمويل المشروعات والدخول في المبادرات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، وكون قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.