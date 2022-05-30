بنك مصر يقرر رفع أسعار العائد 2% على حسابي التوفير الجاري والمعاشات

قررت لجنة الأليكو داخل بنك مصر ، رفع سعر الفائدة 2% على حسابي التوفير الجاري ذو العائد اليومي وأصحاب المعاشات، بينما ثبت الفائدة على حسابي التوفير العادي والشباب.

كما رفع بنك مصر الفائدة على حسابي الجاري ذى العائد اليومي وأصحاب المعاشات بسبب ارتباطهم بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (كوريدور) وهو مؤشر الفائدة تعتمده بعض البنوك في بعض الحسابات والشهادات والقروض وهو متغير يرتفع وينخفض الفائدة تلقائيا طبقا لقرار المركزي في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.

قررت لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة 2%، وذلك بعد رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة (كوريدور) 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض.