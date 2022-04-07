يقدم بنك مصر العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العربي للشمول المالي” تحت رعاية البنك المركزي المصري ،انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال البنك في بيان إن ذلك يأتي إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان. وقد حرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم جميع العملاء وبخاصة المرأة وفئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل الحالى.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العربي للشمول المالي”، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية “BM Wallet” وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى؛ ومنها الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما “TEENS” لمن هم أقل من 16 عاما، وإصدار بطاقة BM مجانا من سن 16 إلى 21 عاما، وفتح الحسابات مجانا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجانا من سن 21 إلى 30عاما. وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك وذلك خلال شهر أبريل الحالى، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى الجمهورية، مثل على سبيل المثال لا الحصر، الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب وغيرها خلال فترة الفعالية، لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

وتتزامن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي مع إطلاق بنك مصر لحملة خدماتنا 90 يوم ببلاش، والتي تتيح للعملاء إمكانية إجراء كل المعاملات البنكية ببلاش بدون أي مصاريف إدارية علي أبلكشن “BM Online” فقط (قروض – بطاقات – تحويلات خارجية – شيكات – جميع معاملاتك البنكية ) اعتبارا من 1 أبريل الحالى.

ويحرص بنك مصر دائما على المشاركة في جميع المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد. وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب جميع الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعيا لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي .

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