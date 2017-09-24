بنك مصر يقدم خدمة BM VIP فى 13 فرعًا

المال ـ خاصأطلق بنك مصر منذ أيام برنامج خدمات مصرفية لكبار العملاء تحت اسم «BM VIP» للعملاء الذين يبلغ متوسط أرصدتهم خلال آخر 6 أشهر من الحسابات والأوعية الادخارية 2 مليون جنيه.وتم تقسيم كبار العملاء إلى فئتين الأولى: الذين تتراوح مدخراتهم من 2 مليون - 5 ملايين جنيه، ويتم إصدار

المال ـ خاص

أطلق بنك مصر منذ أيام برنامج خدمات مصرفية لكبار العملاء تحت اسم «BM VIP» للعملاء الذين يبلغ متوسط أرصدتهم خلال آخر 6 أشهر من الحسابات والأوعية الادخارية 2 مليون جنيه.

وتم تقسيم كبار العملاء إلى فئتين الأولى: الذين تتراوح مدخراتهم من 2 مليون – 5 ملايين جنيه، ويتم إصدار بطاقات خصم «فورى» باسم BM VIP Mastercard World، والثانية: ممن تزيد مدخراتهم عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها ويطلق عليهم أصحاب «Mastercard World Elite».

وقال مدير عام فى البنك – فضل عدم ذكر اسمه – إن مصرفه قام بالإعداد لهذه الخدمة منذ فترة قبل إطلاقها، وتم تصنيف العملاء بحيث يستفيد منها كل عميل تزيد مدخراته عن 2 مليون جنيه أو أى عميل جديد يقوم بإيداع هذا المبلغ أو ما يزيد.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 13 فرعا حتى الآن لتقديم هذه الخدمة لكبار العملاء، من خلال وحدات مخصصة لهم فى فروع مختارة، منها فى جاردن سيتى والزمالك وغيرها، وتم وتخصيص موظفين لتقديم الخدمات لهؤلاء العملاء بعد خضوعهم للتدريب، ومن المقرر زيادة الفروع إلى 40 قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن هناك اتفاقا مع شركة ماستر كارد المصدرة للبطاقة، بأنه لا يتم إصدار هذه البطاقة لأى بنك آخر إلا بعد مرور عام من قيام بنك مصر، بإطلاقها لتكون حصريا له خلال هذه الفترة.

وأضاف أن بنك مصر عقد اتفاقا مع شركة «كونسيرج» العالمية لتقديم عدد كبير من الخدمات لحاملى هذه البطاقات داخل وخارج مصر، وعلى رأسها الحجز وخصومات على حجز الفنادق فى مختلف دول العالم

تعتبر بطاقة «Mastercard World» للخصم الفورى التى يصدرها بنك مصر لأول مرة فى مصر، هى بطاقة ذات سمات فريدة من حيث المزايا والخدمات المقدمة للعملاء، منها قناة متخصصة لاستقبال الرسائل النصية الواردة من العملاء، وبريد إلكترونى مخصص لهم ودفتر شيكات، وحساب يوم بيوم ذو العائد التصاعدى، وفقا للرصيد بسع عائد مميز وأسعار عائد مميزة على الودائع الادخارية للشرائح المستهدفة، و الإعفاء أو تخفيض بعض العمولات والمصاريف المحصلة من العميل وفقاً لما سيرد لاحقاً.

ويتم توفير خدمات أخرى لكبار العملاء وهى ترتيبات السفر بأى مكان داخل مصر، على سبيل المثال، حجز الفندق، حجز تذاكر الطيران، الاستقبال بالمطار والتوصيل للفندق و حجز حفلات العشاء وتشمل اقتراح المطاعم المفضلة الحجز فى مراكز الصحة، والتجميل، بالإضافة إلى خدمة التسوق والمساعدة فى اختيار الهدايا بالقاهرة والإسكندرية ، وخدمة حجز المسارح ودور السينما والحفلات الثقافية، وتقديم باقات مخصصة للأطفال والسيدات تشمل مهارات الأطفال وإقامة المعسكرات وتقديم العديد من الخدمات للعملاء مثال (الخدمات الحكومية، خدمات البريد، تأجير السيارات، خدمة الطوارئ بالطرق) ويتم تقديم خصم 20 % لاستخدام خدمة “تاكسى أوبر.

وتقدم بطاقة الخصم الفورى لعملاء «وورلد» السحب حتى 20 ألف جنيه، يتم سحبها على مرتين ولعملاء “اليت” تم رفع حد السحب إلى 40 ألف جنيه على أربع مرات.

وتقدم بطاقة «وورلد ماستر كارد» حدا للسحب النقدى شهريا خارج مصر 1000 دولار، وللمشتريات 6 آلاف دولار، فى حين يرتفع حد بطاقة «اليت ماستر كارد» للسحب النقدى إلى 2000 دولار وللمشتريات 8 آلاف دولار.