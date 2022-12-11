بنك مصر يقدم باقة من العروض المجانية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

يشارك بنك مصر في فعالية الشمول المالي خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2022، وذلك احتفالاً بـ “اليوم العالمي لذوي الهمم” تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

يأتي ذلك بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك بمناسبة “اليوم العالمي لذوي الهمم” على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء.

جدير بالذكر أن أبرز المزايا والعروض المجانية التي يوفرها البنك خلال تلك الفعالية تتمثل في؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عام يتم الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS الممنوحة ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عام إلى 35 عام يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا بطاقة BM أو بطاقة GO.

يمكن للعملاء من سن 21 إلى 35 عاما أيضاَ الحصول على بطاقة ائتمانية، يتم تحديد نوعها وفقا للحد الائتماني الممنوح للعميل، والسياسة والشروط الائتمانية للبنك مع إمكانية إصدارها مجانا في حالة الحصول على قرض شخصي من بنك مصر، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

ويحرص بنك مصر خلال هذه الفعاليات على التواجد خارج فروعه والترويج لمنتجاته تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

وأطلق بنك مصر مؤخراً برنامج “الممكن” لتيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة “ذوي الهمم”على الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، لجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للشمول المالي.

ويُطرح من خلال البرنامج حسابي توفير جدد بالبنك تحت مسمى “حساب توفير الممكن ذو العائد المميز ” والموجود بكافة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وحساب “توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز ” والموجود بشبكة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية “كنانة”، واللذان يتميزا بوجود عائد 1% أعلى من العائد الخاص بحسابات التوفير الأخرى، هذا مع إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا للتعامل على الحساب من خلال آلات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إمكانية استخدامها في المنافذ التجارية، وبالإضافة إلى الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة لمنتجات القروض / التمويلات الإسلامية.

ويتم من خلال برنامج “الممكن” تيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة “ذوي الهمم” على الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدعم الشمول المالي، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم إلي نحو 200 فرع متوفر بها ( رامب او خدمه كرسي كهربائي متحرك )، وذلك للتيسير على العملاء من ذوي القدرات الخاصة الحركية، وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

وتم تضمن برنامج “الممكن” خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء، والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار “شاور” وذلك بنحو 500 فرع من فروع بنك مصر كمرحلة أولي، وجاري استكمال باقي الفروع، بالإضافة إلى وجود كوادر وظيفية مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوى الهمم في نحو 290 فرع من فروع البنك.

وتوسع بنك مصر في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم، ممن يعانوا من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، وقد وصل عدد الماكينات المجهزة لنحو 246 ماكينة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بالعمل على اتاحة ما يصل لنحو 2000 ماكينة صراف آلي مخصصة لذوي الهمم والإمكانيات المميزة من المكفوفين وضعاف البصر، وذلك بنهاية عام 2022، كما يقوم البنك بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لذوي الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات أو الخدمات البنكية، حيث يقوم البنك تدريجيا بشرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من القدرات الخاصة السمعية، كما يوفر البنك في كثير من الأحيان شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من القدرات الخاصة البصرية، وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل اسرع دون انتظار.

ويسعى بنك مصر لتلبية كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات كافة العملاء، ويعمل البنك على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الهمم والإمكانيات المميزة، بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة التي تحث علي تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة لتلك الفئة من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع؛ بما يساعدهم علي الوصول إلى مستوى حياة أفضل.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ اطلاقه بمصر عام 2014، تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال عضويته باللجنة القومية للتثقيف المالي ودعمه لمبادرته القومية “عشان بكرة”، والتي كانت تستهدف تثقيف كافة فئات المجتمع من الناحية المالية، سعياً لدمج غير المتعاملين مع القطاع المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، مروراً بكافة الأحداث التي ساهمت بما نحن فيه الآن من نتائج إيجابية ومبشرة، والدعم المستمر من قبل البنك المركزي المصري، بداية من التثقيف المالي، ووصولاً إلى الشمول المالي والتوجه إلى التحول الرقمي وغيرها من الاحداث والمبادرات الهامة.

ويعمل بنك مصر بالتوازي على عدة محاور منها؛ الاهتمام الدائم بالتثقيف المالي للعملاء وغير العملاء بالعديد من المبادرات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والتركيز على الفئات (المرأة، الشباب، رواد الأعمال)، كما يعمل بنك مصر بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم.