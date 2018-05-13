بنك مصر يفوز بجائزة الأفضل في تمويل المشروعات بإفريقيا 2017

سيد بدر أعلنت مؤسسة EMEA Finance، إحدى أهم المؤسسات العالمية في مجال المال و البنوك، بإعلان جوائزها عن عام 2017، و التي حصد بنك مصر منها جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات بإفريقيا " "Best Project Finance House In Africa"…

سيد بدر

أعلنت مؤسسة EMEA Finance، إحدى أهم المؤسسات العالمية في مجال المال و البنوك، بإعلان جوائزها عن عام 2017، و التي حصد بنك مصر منها جائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات بإفريقيا ” “Best Project Finance House In Africa” للعام الثالث على التوالي.

وتأتي تلك الجائزة تأكيدا للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة والتزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومي.

وحصل البنك على 5 جوائز أخري عن عمليات تمويلية قام بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك، حيث حصلت إحدى تلك العمليات التمويلية بقطاع الطاقه على جائزة “أفضل عملية تمويل مشروعات بإفريقيا”.

وحصلت 4 عمليات تمويلية على جائزة “أفضل عملية تمويلية بإفريقيا ” بقطاعات، الطاقه المتجددة، الخدمات المالية، الكهرباء، الاستثمار العقاري.

وسيتم تسليم بنك مصر الجوائز التي حصدها ضمن فعاليات حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه المؤسسة في لندن من كل عام، وتصدر بنك مصر المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الأربعة الماضيه كواحد من أفضل البنوك بإفريقيا في مجال تسويق و إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

واستطاع بنك مصر خلال 2017 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي 70,4 مليار جنيه، في قطاعات الكهرباء، الطاقة المتجددة ، الاستثمار العقاري، البترول والغاز، تنمية المشروعات.

وبلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20,6 مليار جنيه، نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات القومية.

