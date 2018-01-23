بنك مصر يفوز بجائزة الأفضل فى إدارة صناديق أسواق النقد للمرة العاشرة

51.3 مليار جنيه حجم الأصول المدارة عبر القطاع بنهاية يونيو الماضيسيد بدر:حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2018 ، للمرة العاشرة على التوالي، من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في ال

51.3 مليار جنيه حجم الأصول المدارة عبر القطاع بنهاية يونيو الماضي





سيد بدر:

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2018 ، للمرة العاشرة على التوالي، من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

وقال البنك في بيان إن قطاع الأسواق المالية و الاستثمار استمر في إنجازاته المتميزة ،و استطاع أن يحقق معدلات نمو وأداء مرتفعة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بفضل اتباع سياسات استثمارية متنوعة ومتوازنة ساهمت بشكل كبير في زيادة ربحية القطاع من خلال انتقاء الفرص الاستثمارية الجيدة، وتدوير محفظة الاستثمارات المالية بالتخارج من بعض الاستثمارات.

وارتفعت حجم الأصول المدارة من خلال القطاع ليصل إلى ما قيمته 51.3 مليار جنيه في 30/6/2017 ، مقابل 47.1 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه ، بمعدل نمو سنوي 9% إذ تم زيادة المساهمات القائمة بنحو 11.6 مليار جنيه ، بينما تم التخارج من مساهمات تبلغ قيمتها الدفترية نحو 13 مليون جنيه .

وعلى مستوى نشاط بنوك الاستثمار حافظ البنك على مركز الصدارة في سوق سندات الشركات المصرى للعام الرابع على التوالي حيث أستطاع خلال عام 2016/2017 من ترتيب و ترويج و ضمان تغطية 4 عمليات أصدار سندات توريق من إجمالي 5 عمليات بالسوق المصرى ، و قد بلغ إجمالي الإصدارات نحو 2.4 مليار جنيه بلغت حصة مصرفنا من ضمان التغطية بها 1.17 مليار جنيه بنسبة 49% ، كما قد فاز مصرفنا بالتحالف مع شركة فاروس بدور المستشار المالى للشركة المالية و الصناعية المصرية ، كما أستطاع بالتعاون مع شركة فاروس بالفوز بدور مستشار البيع لحصة شركة مصر المالية ، مع البنك الأهلى المصرى في الشركة الوطنية لمنتجات الذرة .

وتتويجا لهذه الجهود حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والإستثمارات قصيرة الاجل في الشرق الأوسط لعام 2018، والجدير بالذكر أن بنك مصر قد فاز بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق اسواق النقد في افريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الاوسط للأعوام 2008 و 2012 و2013 و 2014 و2015, وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل في الشرق الأوسط لأعوام 2017,2016,2015.

كذلك يقوم بنك مصر من خلال قطاع أسواق المال والاستثمار بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات متماشيا مع تغيرات السوق وتواكب النهج المصرفي الحديث و المتطور، هذا بالإضافة الى تقديم كافة خدمات الاسواق المالية والاستثمار ومنها خدمات بنوك الاستثمار و خدمات امناء الحفظ والاوراق المالية وترويج واصدار السندات، ويؤكد ذلك أيضاً على قوة ملاءة بنك مصر المالية ومتانة وضعه وثبات مركزه وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله ويترجم ذلك فى استمرار استحواذه على اكبر قاعدة عملاء للصناديق.