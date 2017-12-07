بنك مصر يفتح مكتب تمثيل تجاري في كينيا

مدحت إسماعيلقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى لافتتاح مكتب تمثيل تجاري فى كينيا، خلال الربع الأول من عام 2018، فضلاً عن افتتاح فرع لبنان، والذى يمتلك بنك مصر جزءًا كبيرًا منه سيفتح أيضاً مكتب فى دولة كوت ديفوار، لافتاً إلى أن لديهم خطة للتوسع فى إفريقيا.وأضاف المغربي، على هامش ف

مدحت إسماعيل

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى لافتتاح مكتب تمثيل تجاري فى كينيا، خلال الربع الأول من عام 2018، فضلاً عن افتتاح فرع لبنان، والذى يمتلك بنك مصر جزءًا كبيرًا منه سيفتح أيضاً مكتب فى دولة كوت ديفوار، لافتاً إلى أن لديهم خطة للتوسع فى إفريقيا.

وأضاف المغربي، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء، فى لقاء مع قناة أون لايف، أن بنك مصر لديه خطة للتوسع فى أفريقيا ويدرس وضع 10 دول إفريقية، وسيتواجد فى 4 دول، وهما: “نيجيريا، تنزانيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال”.

وأشار إلى أن من ضمن معاير توسع البنك فى الدول الإفريقية، حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر، إلى جانب مدى إمكانية استغلالها كمركز لوجيستى فى التجارة.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ضئيل، ولا يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، موضحًا أن حجم التجارة بلغ 513 مليون دولار خلال عام 2015، منها 239 مليون دولار صادرات مصرية.