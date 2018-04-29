بنك مصر يفتتح مكتبين بكينيا وكوريا الجنوبية بالنصف الثاني

سيد بدر قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يستهدف افتتاح مكتبين تمثيليين بدولتي كينيا وكوريا الجنوبية في النصف الثاني من العام الجاري. وخلال الفترة الماضية، افتتح بنك مصر -ثاني أكبر البنوك الحكومية- مكاتب تمثيل بدولتي روسيا والصين…

سيد بدر

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يستهدف افتتاح مكتبين تمثيليين بدولتي كينيا وكوريا الجنوبية في النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال الفترة الماضية، افتتح بنك مصر -ثاني أكبر البنوك الحكومية- مكاتب تمثيل بدولتي روسيا والصين ضمن خطة البنك للتوسع الخارجي لدعم خطة الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، ويضع على أجندة اهتماماته دول أفريقية أخرى منها الصومال وكوت ديفوار.

وأشار في تصريحات لـ”المال”، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن مصرفه يستهدف الحصول على تمويل خارجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات سابقة قال المغربي، إن مصرفه يتفاوض مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على شريحة ثانية بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 500 مليون دولار، بجانب تعزيز موارده الدولارية بقروض تتراوح بين نصف إلى مليار دولار.