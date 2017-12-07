بنك مصر يفتتح مقرا إداريا جديدا بالتجمع الخامس

خاص:



افتتح محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الأربعاء، المقر الإداري الجديد لبنك بالتجمع الخامس، بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة؛ عاكف المغربي وسهر الدماطى، ولفيف من الشخصيات العامة، إلى جانب رؤساء القطاعات ومديري العموم بالبنك.



ويعد المقر الإداري الجديد حلقة تواصل جديدة تنضم لسلسلة فروع وإدارات البنك المتميزة والتي تصل إلى العميل أينما كان بجميع أنحاء الجمهورية، وجدير بالذكر أن المبنى الإداري يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها السوق المصرفي، بما يضمن مستوى خدمة متميز.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك سواء لتطوير فروعه ووحداته وإعادة هيكلتها، أو استراتيجيته التوسعية على المستوى المحلى أو الإقليمي والعالمي، فقد بدأ البنك منذ سنوات خطة شاملة لتطوير فروعه ووحداته لتكون على أعلى مستوى من التميز، بما ينعكس على تقديم خدمة أفضل للعملاء.



كما يراعى بنك مصر دائما تحقيق مبدأ الشمول المالي، الذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ جميع ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘلف ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أينما كانوا، وقام البنك بافتتاح نحو 41 فرعا جديدا خلال العام، ويمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط بواقع أكثر من 600 فرع ووحدة مصرفية متصلة إلكترونيًا، تسهيلًا على العميل، فضلاً عن تواجد البنك الخارجي بالإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا ومكتب تمثيل بكل من الصين وروسيا.



وتماشيًا مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي يستهدف البنك إنشاء (275) فرعًا جديدًا خلال الأعوام الخمسة القادمة لترتفع عدد الفروع إلى نحو 875 فرعًا بحلول 2022، تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليستكمل بنك مصر النهج بكونه الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

