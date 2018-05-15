بنك مصر يفتتح مركزين ضمن مبادرة رواد النيل نهاية العام

سيد بدر:قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن مصرفه يعتزم افتتاح مركزين ضمن مبادرة رواد النيل نهاية العام الجاري.وأشار في تصريحات للمال على هامش افتتاح معامل جامعة النيل، إلى أن المركزين يقعان في دمياط والأقصر، ومن المقرر أن يوفرا الاستشارات الفنية والنصائح للشباب

سيد بدر:

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن مصرفه يعتزم افتتاح مركزين ضمن مبادرة رواد النيل نهاية العام الجاري.

وأشار في تصريحات للمال على هامش افتتاح معامل جامعة النيل، إلى أن المركزين يقعان في دمياط والأقصر، ومن المقرر أن يوفرا الاستشارات الفنية والنصائح للشباب ضمن جهود نشر فكر ريادة الأعمال.

وأوضح أن الفرعين يقدمان خدماتهما للجمهور مجانا ويعملان على توعية الشباب بأهمية ريادة الأعمال وكيفية إجراء الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى ومساعدتهم في تجاوز المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.